Он говорит, что со всеми военными был в равных условиях.

Украинский певец Виталий Козловский недавно вступил в ряды ВСУ и пошел защищать Украину на фронт в составе Нацгвардии. Он говорит, что никаких привилегий у него не было, а даже наоборот.

Как рассказал Козловский в эфире Армия FM, над ним даже издевались. Он вспомнил ситуацию, когда ему пришлось побрить бороду.

"Надо мной немного издевались в том понимании, что надо было побрить бороду. И чтобы вы понимали, мне брили бороду люди с бородой. Просто когда тебе твой ротный говорит, что тебе нужно сбрить бороду, потому что такой приказ от высших пошел... Я принял все правила и выполнил приказ", - сказал Козловский.

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Стоит отметить, что в составе Нацгвардии артист и военный служил недолго. Недавно стало известно, что он перевелся в другое подразделение. Теперь его служба проходит в Киеве, а не на Донбассе.

К слову, Козловский рад переводу, потому что так у него появилось больше возможностей помогать военным.

Напомним, ранее Козловский приоткрыл тайну, почему больше не служит в Нацгвардии.

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