Мобилизованный украинский певец Виталий Козловский, который больше не служит в Национальной гвардии, раскрыл некоторые детали того, что же произошло.
Как рассказал артист в эфире радио "Армия FM", теперь его служба проходит в Киеве. Известно, что до этого Козловский находился в Донецкой области.
"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит непосредственно не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", - отметил он.
При этом певец добавил, что перевод состоялся не по его инициативе:
"Это была не моя действительно инициатива перевода. Это была инициатива тех, к кому я сейчас перевелся".
Козловский больше не служит в Нацгвардии - что сообщалось
Как писал УНИАН, певец Виталий Козловский во второй половине октября неожиданно заявил, что он больше не в Нацгвардии. При этом рассказать все подробности он пообещал со временем:
"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже".
До этого он говорил, что его перевели в другую воинскую часть. По его словам, в новой части у него будет больше возможностей помогать военным.