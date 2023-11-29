Певец уже не на Донбассе.

Мобилизованный украинский певец Виталий Козловский, который больше не служит в Национальной гвардии, раскрыл некоторые детали того, что же произошло.

Как рассказал артист в эфире радио "Армия FM", теперь его служба проходит в Киеве. Известно, что до этого Козловский находился в Донецкой области.

"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит непосредственно не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", - отметил он.

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При этом певец добавил, что перевод состоялся не по его инициативе:

"Это была не моя действительно инициатива перевода. Это была инициатива тех, к кому я сейчас перевелся".

Козловский больше не служит в Нацгвардии - что сообщалось

Как писал УНИАН, певец Виталий Козловский во второй половине октября неожиданно заявил, что он больше не в Нацгвардии. При этом рассказать все подробности он пообещал со временем:

"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже".

До этого он говорил, что его перевели в другую воинскую часть. По его словам, в новой части у него будет больше возможностей помогать военным.

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