Актриса также призналась, как отреагировал на это ее муж.

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что целовалась с певцом Виталием Козловским.

По словам звезды, это произошло много лет назад на праздновании дня рождения ариста. Тогда муж Сумской - Виталий Борисюк - не смог поехать с ней на праздник, поэтому Ольга пошла сама поздравлять именинника. А во время вручения подарка Козловский ее неожиданно поцеловал в губы.

"Мы были приглашены на день рождения Виталия Козловского. А мой Виталий не смог, у него был концерт. Я пошла, поздравляю, подарки, все... И Козловский просто от чувств, от всего сердца взял и поцеловал меня по-настоящему. Немножко дольше, чем хотелось бы. Немножко странно, но это было очень приятно", - рассказал Ольга в шоу "Запитала".

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Однако после инцидента муж актрисы на нее сильно обиделся. Тот момент Сумская вспоминает так:

"Боже, что это было... Немножко прохладные были потом отношения, а позже все наладилось. Поцелуи мужа слаще".

К слову, Ольга и Виталий уже 28 лет вместе. В 2002 году у звездных супругов родилась общая дочь Анна. Также у актрисы есть старшая дочь Антонина от первого брака с Евгением Паперным.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как выглядела с мужем 35 лет назад.

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