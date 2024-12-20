Виталий Козловский поздравил сына с его особым праздником / скриншот Instagram

Певец Виталий Козловский поделился редкими кадрами со своей семьей, показав, как подрос его 10-месячный сын Оскар.

Накануне новогодних праздников певец вместе с супругой Юлией Бакуменко устроили семейную фотосессию. Звездные супруги выбрали для съемки вышиванки, создав нежный и патриотический образ. На видео видно, как они нежно обнимают и играют с маленьким Оскаром на фоне украшенной елки.

Виталий Козловский признался, что родительская любовь - лучший оберег для сына, и пожелал ему долгой и счастливой жизни.

"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", - написал певец в своем Instagram.

Поклонники засыпали семью комплиментами, отмечая красоту и искренность видео. Многие пожелали семье счастья, здоровья и мира в новом году.

Реакция соцсетей:

  • "Невероятные!"
  • "Какое замечательное дитя"
  • "Красивый!"
  • "Какая вы хорошая семья!"
  • "Такие замечательные!"
  • "Очень похож на родителей!"
  • "Копия мамы!"
  • "Это самое милое что я видела сегодня!"

Напомним, жена Козловского показала 10-месячного сына и рассказала о материнстве.

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