Певец Виталий Козловский поделился редкими кадрами со своей семьей, показав, как подрос его 10-месячный сын Оскар.
Накануне новогодних праздников певец вместе с супругой Юлией Бакуменко устроили семейную фотосессию. Звездные супруги выбрали для съемки вышиванки, создав нежный и патриотический образ. На видео видно, как они нежно обнимают и играют с маленьким Оскаром на фоне украшенной елки.
Виталий Козловский признался, что родительская любовь - лучший оберег для сына, и пожелал ему долгой и счастливой жизни.
"Мамино солнышко. Папины крылья. У тебя впереди долгая счастливая жизнь. Пусть наша любовь всегда будет твоим оберегом", - написал певец в своем Instagram.
Поклонники засыпали семью комплиментами, отмечая красоту и искренность видео. Многие пожелали семье счастья, здоровья и мира в новом году.
Реакция соцсетей:
- "Невероятные!"
- "Какое замечательное дитя"
- "Красивый!"
- "Какая вы хорошая семья!"
- "Такие замечательные!"
- "Очень похож на родителей!"
- "Копия мамы!"
- "Это самое милое что я видела сегодня!"
Напомним, жена Козловского показала 10-месячного сына и рассказала о материнстве.