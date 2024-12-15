Жена известного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко поделилась своими впечатлениями от первых 10 месяцев материнства. Она призналась, что этот период был полон не только радости, но и неожиданных трудностей, в частности, в виде непрошеных советов от всезнающих знакомых и незнакомых людей.
"Что меня больше всего удивляет за почти 10 месяцев материнства - это люди, которые насыпают советы в стиле: я такая классная и умная, поэтому сейчас буду это демонстрировать и обесценивать твой опыт, потому что ты не понимаешь так классно, как я, а я молодец. Это не касается советов, которые корректны, уместны и с заботой. Потому что такие и здесь, и от подруг я тоже получаю. Таким образом много полезных лайфхаков появилось", - пояснила Юлия.
Юлия рассказала, что ее часто критикуют за то, что она приучила сына Оскара к режиму, или же наоборот, за то, что она "слишком перегружена" воспитанием.
Супруга певца также высказалась о жертвенности ради ребенка, которая, по ее мнению, является устаревшим подходом. Она считает, что современные мамы имеют право на собственное время и пространство, и не должны загибаться от усталости, доказывая свою героичность.
"Самое удивительное для меня - это когда формат загнуться и упасть от усталости люди трактуют как бытовой героизм, неотъемлемую составляющую материнства и на крыльях этих достижений летят и ср*ть сверху на тех, кто выбрал вариант не загибаться. И так ясно, что первый год жизни ребенка - это нагрузка. Тем более, если материнство сочетается с кучей другого важного функционала. Поэтому все остальное - по мере сил и времени. Раньше так было, потому что был тупик и должны были справляться и выживать. И молодцы, что справились. Но сегодня, если это не критические обстоятельства, какая в этом потребность?" - рассказала Бакуменко.
Юлия призвала всех быть более толерантными и уважительно относиться к разным подходам к материнству.
Она подчеркнула, что главное - это любовь к ребенку и желание создать для него лучшие условия для развития.
Напомним, Виталий Козловский впервые показал тещу и публично обратился к ней.