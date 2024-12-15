Юлия рассказала, что иногда ее удивляют нелепые советы.

Жена известного украинского певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко поделилась своими впечатлениями от первых 10 месяцев материнства. Она призналась, что этот период был полон не только радости, но и неожиданных трудностей, в частности, в виде непрошеных советов от всезнающих знакомых и незнакомых людей.

"Что меня больше всего удивляет за почти 10 месяцев материнства - это люди, которые насыпают советы в стиле: я такая классная и умная, поэтому сейчас буду это демонстрировать и обесценивать твой опыт, потому что ты не понимаешь так классно, как я, а я молодец. Это не касается советов, которые корректны, уместны и с заботой. Потому что такие и здесь, и от подруг я тоже получаю. Таким образом много полезных лайфхаков появилось", - пояснила Юлия.

Юлия рассказала, что ее часто критикуют за то, что она приучила сына Оскара к режиму, или же наоборот, за то, что она "слишком перегружена" воспитанием.

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Супруга певца также высказалась о жертвенности ради ребенка, которая, по ее мнению, является устаревшим подходом. Она считает, что современные мамы имеют право на собственное время и пространство, и не должны загибаться от усталости, доказывая свою героичность.

"Самое удивительное для меня - это когда формат загнуться и упасть от усталости люди трактуют как бытовой героизм, неотъемлемую составляющую материнства и на крыльях этих достижений летят и ср*ть сверху на тех, кто выбрал вариант не загибаться. И так ясно, что первый год жизни ребенка - это нагрузка. Тем более, если материнство сочетается с кучей другого важного функционала. Поэтому все остальное - по мере сил и времени. Раньше так было, потому что был тупик и должны были справляться и выживать. И молодцы, что справились. Но сегодня, если это не критические обстоятельства, какая в этом потребность?" - рассказала Бакуменко.

Юлия призвала всех быть более толерантными и уважительно относиться к разным подходам к материнству.

Она подчеркнула, что главное - это любовь к ребенку и желание создать для него лучшие условия для развития.

Напомним, Виталий Козловский впервые показал тещу и публично обратился к ней.

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