Украинский певец Виталий Козловский сейчас проходит обучения, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от оккупантов. Периодически он делится с поклонниками новыми фото и видео.
В этот раз он показал, как они со сослуживцами стояли в линейке и выкрикивали разные лозунги. Козловский вместе со всеми кричал "Слава Украине" и "Смерть врагам".
"Привет, друзья! Учения продолжаются. Я хочу сказать, что Крым - это Украина. Россиянам - глина, Путин х*йло. Победа за нами", - говорит певец.
Как отреагировали пользователи сети
- "Родные"
- "Виталий, вы молодец. Уважаю. Желаю вам и сослуживцам скорейшей победы! Спасибо, что боретесь за нашу Украину и защищаете народ"
- "Гордость до слез за наших мужественных защитников"
- "Пусть Бог вас оберегает"
Отметим, совсем недавно артист получил повестку. Он сразу же явился в военкомат и встал на учет. Вскоре Козловский отправился на учения.
Кроме того, ради службы в ВСУ он даже изменил имидж. Сослуживцы полностью сбрили ему бороду. Поклонники давно не видели артиста в таком амплуа.