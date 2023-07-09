Он вместе с сослуживцами сказал главный лозунг.

Украинский певец Виталий Козловский сейчас проходит обучения, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от оккупантов. Периодически он делится с поклонниками новыми фото и видео.

В этот раз он показал, как они со сослуживцами стояли в линейке и выкрикивали разные лозунги. Козловский вместе со всеми кричал "Слава Украине" и "Смерть врагам".

"Привет, друзья! Учения продолжаются. Я хочу сказать, что Крым - это Украина. Россиянам - глина, Путин х*йло. Победа за нами", - говорит певец.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети

"Родные"

"Виталий, вы молодец. Уважаю. Желаю вам и сослуживцам скорейшей победы! Спасибо, что боретесь за нашу Украину и защищаете народ"

"Гордость до слез за наших мужественных защитников"

"Пусть Бог вас оберегает"

Отметим, совсем недавно артист получил повестку. Он сразу же явился в военкомат и встал на учет. Вскоре Козловский отправился на учения.

Кроме того, ради службы в ВСУ он даже изменил имидж. Сослуживцы полностью сбрили ему бороду. Поклонники давно не видели артиста в таком амплуа.

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