Артиста теперь сложно узнать.

Украинский певец Виталий Козловский недавно получил повестку и уже отправился на полигон, где его обучат военным навыкам. На днях он уже показал, как учился стрелять, а сегодня поделился с поклонниками видео своего преображения.

По его словам, все военные соблюдают определенные правила и порядки, в том числе, касающиеся их внешнего вида. Поэтому Козловский принял решение сбрить бороду. В этом ему помогал побратим.

Мужчина, наводящий красоту певцу, отметим, что даже представить никогда не мог, что на войне ему придется быть в роли барбершопера известного украинского артиста.

Видео дня

"Доброе утро! У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать", - подписал ролик Козловский.

Стоит отметить, что после того, как артист увидел себя в зеркале, у него был шок. Виталий сам себя не узнал.

"Это кто?", - пошутил артист.

Как отреагировали пользователи сети

"Виталий, вы отличный человек и настоящий мужчина! Ваша настоящая красота идет изнутри, поэтому никакие внешние изменения вас не сделают хуже"

"У вас очень хорошая внешность без бороды. Молодо выглядите"

"Я люблю тебя и с бородой, и без нее. Как человека, совершающего мужественные поступки. Как артиста, отдающего всего себя в песнях"

"Славный казак"

"Ты как мальчик стал"

"Минус двадцать лет"

Напомним, ранее Козловский, служащий в ВСУ, поразил новым видео с полигона.

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