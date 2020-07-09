"Приходила на все съемки": в окружении Прилучного рассказали, как "папина дочка" Карпович "окрутила" его

Как именно начался роман Павла и Мирославы, неизвестно. Но, по словам знакомых Прилучного, эффектная брюнетка крепко вцепилась в него и завоевывала его сердце всеми способами.

Если раньше поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце еще надеялись, что красивая актерская пара все-таки воссоединится после развода, то теперь их надежды сошли на нет.

Папарацци застукали 32-летнего Прилучного в Крыму, где он отдыхает вместе с детьми – 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем - и новой возлюбленной. Очередной избранницей артиста стала 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович. Влюбленные катаются на яхте, загорают, совершают морские прогулки и кажутся вполне счастливыми, пишет kp.ru.

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Как именно начался роман Павла и Мирославы, неизвестно. Но, по словам знакомых Прилучного, эффектная брюнетка крепко вцепилась в него и завоевывала его сердце всеми способами. Мирославу часто видели на съемочной площадке фильма Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада». В картине Павел сыграл главную роль – легендарного летчика Михаила Девятаева, совершившего побег из концлагеря. Фильм должен выйти на экраны в следующем году. Мирослава не упускала случая навестить Прилучного на съемках, несмотря на явное недовольство Бекмамбетова.

"Давно за этой особой наблюдаю. Решила прибрать, по всей видимости, парня к рукам. Ведь он востребован и популярен!", – рассказал порталу 7days один из членов съемочной группы картины «Фау-2. Побег из ада».

По словам сотрудника, Тимуру Бекмамбетову не очень нравилось присутствие на площадке постороннего человека, пусть и актрисы.

"Постоянно видели на площадке Мирославу рядом с Пашей. Она от него ни на секунду не отлипала! Буквально висла на Паше, мешалась!", – рассказал инсайдер.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилась информация о том, что еще одна звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович начала встречаться с актером Павлом Прилучным.

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