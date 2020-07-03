Звезда "Папиных дочек" впервые прокомментировала волну хейта из-за "мажора" Павла Прилучного

Похоже, на звезду «Папиных дочек» всерьез ополчились фанатки Прилучного, считающие, что он должен непременно вернуться к Муцениеце.

Едва Павел Прилучный успел оформить развод с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович. После этого девушка столкнулась с угрозами в свой адрес.

Журналисты издания "СтарХит" выяснили у артистки, что она думает по этому поводу.

Похоже, на звезду «Папиных дочек» всерьез ополчились фанатки Прилучного, считающие, что он должен непременно вернуться к Муцениеце.

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«Агата в сто раз лучше, чем ты!»; «Руки прочь от Павла, у него есть семья!» — не унимались некоторые пользователи Сети. Мирослава до последнего не комментировала скандал, но сегодня все же решилась на откровение. По словам 34-летней артистки, за много лет работы в шоу-бизнесе она научилась спокойно реагировать на негатив.

«Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо, — разоткровенничалась Карпович. — Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!».

А вот говорить о возможном романе со звездой «Мажора» Мирослава не стала. «Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни. Поэтому давайте обойдемся без комментариев», — подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, звезде "Папиных дочек" угрожают расправой из-за слухов о романе с "мажором" Прилучным.

Напомним, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце после девяти лет брака.

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