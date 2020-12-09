Винни Харлоу опубликовала пикантные снимки.

Известная модель Винни Харлоу опубликовала в Instagram пикантную фотографию.

На ней девушка позировала, сидя на полу. Она надела на себя только черные капроновые колготки. Обнаженную грудь Винни прикрывала руками.

Также Харлоу нанесла на лицо яркий макияж и надела парик с длинными кучерявыми волосами. Вероятно, девушка снималась в фотосессии.

Кто такая Винни Харлоу:

Винни родилась 27 июля 1994 года в Торонто

В возрасте четырех лет у нее появились первые признаки витилиго (нарушение пигментации кожи, - УНИАН)

В 2014 году профиль Винни Харлоу в Инстаграм заметила Тайра Бэнкс - продюсер и телеведущая шоу "Топ-модель по-американски" . Винни Харлоу приняла участие в 21 сезоне шоу и заняла шестое место. После шоу Винни стала известной

В августе 2015 Винни Харлоу снялась для выпуска "Cosmopolitan", затем для сайта "Vogue Italia" она дала интервью. В том же месяце появилась на обложке журнала "Ebony". В 2016 году Харлоу снялась в рекламе "Sprite"

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Автор: Диана Могилевич