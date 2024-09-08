По мнению ведущего, хореограф до сих пор не понимает, что происходит в Украине.

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался о своем куме - хореографе Владе Яме. Шоумен раскритиковал танцовщика, который после начала полномасштабного вторжения сбежал в США.

Знаменитость отметил, что, несмотря на кумовство с Ямой, он не будет защищать его. По мнению Анатолича, хореограф вообще не понимает того, что происходит на родине. Живя уже 2 года за океаном, Влад не может разделить настроения украинцев.

"Яма - крестный отец моего сына. Я не буду его защищать. Я могу сказать лишь одно, что он не в контексте абсолютно. Это беда на самом деле многих людей, которые потерялись, в какой-то момент обос*ались, испугались и не смогли вернуться", - считает ведущий.

Анатолий убежден, что Яма потерял связь с Украиной и вряд ли сможет ее восстановить. Сейчас, по словам шоумена, его кум не понимает и не знает, как ему вести себя. Однако, как указал Анатолич, родители танцовщика до сих пор находятся в Украине, пока их сын наслаждается заграничной жизнью.

"Он действительно абсолютно потерялся, потерял контекст и ничего не отдупляет, что надо делать. Хотя его родители в Запорожье под обстрелами. То есть это не то, что он обрубил все, но он не понимает, что происходит в нашей стране", - подытожил шоумен.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич высказался о бегстве Винника и Потапа из Украины. Ведущий ответил, в каких отношениях находился с беглецами до 2022 года.

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