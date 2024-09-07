Ведущий ответил, в каких отношениях находился с беглецами до 2022 года.

Украинский ведущий Анатолий Анатолич высказался об известных артистах-беглецах Олеге Виннике и Потапе. Шоумен ответил, поддерживает ли позицию рэпера и певца.

Как известно, Винник в первые дни большой войны сбежал в Германию. Более 2 лет он отсиживался за границей и молчал о терроре, который происходил в Украине. Летом этого года Олег неожиданно заявил о возвращении в украинский шоу-бизнес, а сейчас, находясь за границей, ведет себя так, будто ничего не произошло.

По словам Анатолича, он не поддерживает позицию скандального артиста. Ведущий признается, что до побега Винника, у них были дружеские отношения, однако после 2022 года все изменилось. Анатолий считает, что Олег до сих пор не понимает, что в какой-то момент бросил своих поклонников:

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У нас с ним были нормальные отношения, когда он жил в Украине. Мне жаль, что он не вернулся в важный момент. Я понимаю настроения общества, и я их поддерживаю, но в какой-то момент такие люди как Олег Винник не поняли контекст и протупили, а потом не смогли себе и обществу признаться, что набокопорили.

Также шоумен высказался и о Потапе, который, в отличие от Винника, не исчезал из инфопространства, но также сбежал в Европу. Сейчас артист строит свою карьеру за рубежом и не комментирует войну в Украине. По мнению Анатолича, Потап убежден, что украинцы с радостью примут его даже после побега.

"Иногда бывает, что не сказал кому-то что-то, а потом оно накрутилось, и ты такой: "Ну не сказал, протупил, оно как-то само разрулится". Так думает Потап, кстати. У меня такое ощущение, что он думает: "Сейчас поп*зд*т и все будет нормально", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Олег Винник после побега из Украины анонсировал мировое турне.

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