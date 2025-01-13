Пропагандисты подделали голос знаменитости и в очередной раз обнародовали в сети неправду.

Известный американский актер, звезда фильмов "Носферату", "Битлджус 2" и "Американский психопат" Уиллем Дефо стал жертвой российской пропаганды. Жители страны-агрессора распространили фейк об артисте, подделав его голос.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, на днях в сети распространился ролик с участием Дефо, который был искажен российской пропагандой. Россияне подделали голос звезды Голливуда с помощью методики дипфейка и подставили фальшивую аудиозапись. В ней актер якобы негативно высказывается об Украине и президенте Владимире Зеленском.

Специалисты проверили видео и по результатам проверки стало известно, что россияне в очередной раз распространили ложь для манипуляции. Стоит указать, что видео с Виллемом действительно существует, правда, в нем Украина вообще не упоминается. В ролике говорится о фильме с участием актера.

С помощью современных технологий пропагандисты из РФ пытаются исказить реальность и использовать мировых звезд, как информационное оружие в войне.

"Верифицировав оригинальную видеозапись, Центр выяснил, что актер в нем ни разу не упоминал ни Украину, ни Президента Владимира Зеленского. Его речь касалась исключительно фильма, в котором он снимался. Пропагандисты подменили аудиоряд, наложив на видео фейковую запись, созданную с помощью технологии дипфейк. Эта ложь является очередным примером манипуляций, направленных на дискредитацию руководства Украины и формирование ее негативного образа среди международной аудитории", - говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.

Напомним, ранее Андрей Данилко резко отреагировал на очередной фейк россиян. Пропагандисты исказили слова артиста из интервью и распространили фальшивую информацию. Они перекрутили его слова, что якобы певец поддерживает террористов и принимает язык страны-агрессора.

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