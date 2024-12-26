Андрей Данилко возмущен новым фейком россиян.

Украинский певец Андрей Данилко, известный своим незабываемым образом Верки Сердючки, не остался в стороне от очередной попытки россиян дискредитировать его. Пропагандисты исказили слова артиста из интервью и распространили фальшивую информацию, пытаясь придумать факты и обвинения в его адрес.

В частности, в видео, которое распространили российские пропагандисты, Данилко якобы "переобулся" и заявил, что не может отказаться от русского языка, поскольку именно на нем написано большинство его песен. Они также перекрутили его слова, будто певец поддерживает террористов и принимает язык страны-агрессора.

В своей InstaStories Данилко не сдержал эмоций, резко осудив действия россиян. Певец заявил, что их манипуляции являются очередным "пробитием дна", и это лишь подчеркивает слабость и панику тех, кто стоит за такими информационными атаками.

Видео дня

"Российские пропаг*ндоны в отчаянии пробивают очередное дно. Переводят текст, которого не было. Удивлен ли кто-то? Нет", - написал Данилко, отметив, что не стоит удивляться подобным фальсификациям со стороны агрессора.

Реакция Данилко показала, что он не собирается мириться с манипуляциями, а и в дальнейшем будет выступать за правду и защиту своей репутации, разоблачая фальсификации российской пропаганды.

Напомним, Андрей Данилко отпраздновал 51-летие и показал, как выглядел в юности.

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