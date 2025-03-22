Звезда "Лиги смеха" поделился, что врачи не верили в его выздоровление.

Украинский юморист и военный Виктор Розовый, известный как участник "Лиги смеха" с командой "Загорецкая Людмила Степановна", который получил осколочное ранение на фронте, рассказал о своей реабилитации. Он поделился, что мог умереть еще год назад, поэтому теперь отмечает свой второй день рождения.

В своем Instagram знаменитость отметил, что получил тяжелое ранение в голову ровно год назад - 21 марта 2024 года под Авдеевкой. Когда артист попал в больницу, медики не верили в его выздоровление и думали, что ему не удастся вернуться к нормальной жизни.

Однако сам Розовый упорно боролся за свою жизнь, несмотря на очень малые шансы на восстановление. По его словам, теперь эта дата стала для него символической, он как будто родился во второй раз. Родные и друзья уже поздравили военного с праздником в сети.

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Виктор поделился, что за год он достиг больших результатов в реабилитации. Свой пост он дополнил фото, на котором показал шрам от операции и добавил, что впереди еще долгий путь к восстановлению.

"Сегодня прошел ровно год, как я получил ранение, а это значит, что у меня второй день рождения. Из положительного: восстановление и прогресс у меня может происходить постоянно и нет сроков, после которых он остановится, главное самому не останавливаться и работать! Из негативного: ранение тяжелое, соответственно эта реабилитация будет долгой, но... Сегодня я узнал, что в первой моей реанимации, в которую меня привезли, думали, что я не протяну и 10 дней", - написал звезда.

Розовый рассказал, что ему до сих пор сложно самостоятельно передвигаться и он заново учится управлять левыми конечностями. Кроме того, ветеран войны пытается улучшить восприятие себя после ряда операций.

"Сейчас, год после ранения, я учусь принимать себя таким, какой я есть. А именно: левые конечности забыли, как выполнять определенные движения, и я сейчас пытаюсь им все объяснить. Трудно стоять, потому что меня шатает, стопы выгибаются, когда стою, но это все мелочи по сравнению с тем, что был реальный шанс забараниться. Ну и голова шита-перешита, но главное все трудности преодолимы", - отметил знаменитость.

К слову, Виктор получил осколочное ранение в голову во время выполнения боевого задания на фронте. К счастью, рядом с ним были собратья, которые и помогли ему в первые минуты после травмы. Позже его доставили в больницу, где он пережил сложную операцию и две недели интенсивной терапии.

Напомним, ранее Виктор Розовый рассказал, кто ему спас жизнь после тяжелого ранения на фронте. Он вспомнил тот страшный день и публично обратился к своим спасателям. Юморист поблагодарил их за спасенную жизнь.

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