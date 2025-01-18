Мужчина решил поблагодарить публично своих спасателей.

Украинский юморист и участник шоу "Лига смеха" Виктор Розовый, который в прошлом году получил тяжелое осколочное ранение на фронте, впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками. Мужчина решил рассказать о людях, которые спасли ему жизнь.

Он вспомнил тот опасный день в своем Instagram. Виктор отметил, что теперь должен праздновать два дня рождения в году.

"Пост благодарности тем, кто подарил мне вторую жизнь. Итак, 21.03.24 нам передали по рации, что ночью в наш квадрат должны заходить россияне. Завязка сильная. Я был на позиции, выставил винтовку и мы готовились их встречать. Но, конечно, перед заходом россияне должны были все подготовить, поэтому начался минометный обстрел. Не скажу с какой мины я пошел спать с осколком в голове, потому что этого не помню", - написал Розовый.

Видео дня

Однако, по словам военного, он хорошо помнит тех, кто его спас после тяжелого ранения. Своих спасителей он решил поблагодарить публично в сети так:

"В тот день мне очень сильно повезло, что именно тогда к нам отправили друзей из 2-й и 3-й роты противотанкового батальона 3ОШБр. Среди которых был и боевой медик с позывным "Патрик", который в тот день сам себе пообещал, что на его смене двухсотых не будет. Как хорошо, что я не испортил ему статистику, потому что разочаровывать боевых медиков не надо. Знаю, что должен сильно поблагодарить друзей с позывными Дед, Иисус и Гун. Все они вместе с моим напарником Гуцулом, который на тот момент с тремя обломками в теле и неработающей рукой, сделали все для того, чтобы сейчас я мог опубликовать этот пост".

Что известно о Викторе Розовом

Виктор Розовый с начала полномасштабной войны пошел в ВСУ. Он защищал Украину в составе 3-й ОШБр. В 2024 году во время выполнения боевого задания получил серьезное ранение головы. Более двух недель мужчина находился в тяжелом состоянии. Однако сейчас ему уже лучше, он перенес операции и проходит курс реабилитации.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Розовый после тяжелого ранения на фронте показался в инвалидной коляске.

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