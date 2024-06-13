Екатерина Репьяхова празднует свое 30-летие.

Известный украинский певец Виктор Павлик поздравил свою возлюбленную - блогершу и бизнесвумен Екатерину Репьяхову - с особым праздником. Сегодня, 13 июня, женщина отмечает день рождения.

Звезде сети исполнилось 30 лет. По случаю праздника артист посвятил жене пост в Instagram. Он опубликовал романтическое фото с избранницей, на котором пара мило обнимается. Виктор написал теплые слова любимой и в очередной раз признался ей в любви.

"Искренне поздравляю с днем рождения! Желаю всех благ! Люблю тебя и благодарю за все", - поздравил Павлик.

Видео дня

Сама блогерша креативно сообщила о юбилее. Она опубликовала видео и серию фото, на которых показалась в роли 20-летней студентки, а на следующем кадре Екатерина - 30-летняя замужняя бизнесвумен сидит с любимым и сыночком.

Также звезда сети рассказала об особом желании, которое она загадала в свой день рождения. В частности, Репьяхова мечтает, чтобы ее сын Михаил начал разговаривать.

"10 лет как одно мгновение! Жизнь, куда ты летишь? Я не успеваю. В душе 20. Мечта одна. Чтобы мой любимый сыночек разговаривал. Сегодня я живу ради него. Мечтаю, радуюсь, стремлюсь... для него", - поделилась блогерша.

Что известно об отношениях Павлика и Репьяховой

С самого детства Екатерина была поклонницей творчества Виктора. В юности она часто ходила на его концерты. Знакомство пары состоялось в 2015 году в Николаеве. Туда блогерша приехала вместе с другом, чтобы посетить очередное выступление Павлика.

Во время концерта бизнесвумен подарила артисту букет цветов. Позже ей удалось пообщаться с мужчиной и у них закрутился роман. Летом 2020 года звезды поженились. Однако громкое празднование они постоянно переносили сначала из-за пандемии, а затем из-за полномасштабного вторжения. В 2021 году у супругов родился сын Миша.

Напомним, ранее Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова сыграли свадьбу.

Вас также могут заинтересовать новости: