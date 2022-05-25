Сейчас украинский певец дает благотворительные концерты для военных внутри родной страны, и для зарубежной публики за ее пределами.

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова отправилась из Израиля домой в Киев. Со своим мужем она встретилась в Германии. У подписчиков возникли вопросы, как Павлик оказался за границей. В своем Instagram-блоге Катя рассказала, что народный артист Украины дает благотворительные концерты за границей.

Также Екатерина показала, как Виктор Павлик проводит время с маленьким сыном после разлуки длиной в два месяца.

Отметим, Екатерина Репяхова вместе со своей мамой и сыном Мишей покинула Украину практически сразу после полномасштабного вторжения РФ. Блогер уверила, что поездку в Израиль к своей сестре планировала давно. Там они пробыли два месяца и вернулись домой.

Катя говорит, что очень хотела скорее приехать к мужу и надеется на скорейшее восстановление мира в родной стране.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика очаровала сеть фотосессией с маленьким сыном.

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