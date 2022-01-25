Подписчики Репяховой восхитились малышом и его мамой.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками несколькими кадрами из своей новой фотосессии. На кадрах они позируют вместе с маленьким сыном.

Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Молодая мама для фотосессии выбрала простой образ - на Репяховой черное облегающее платье, из украшений - только серьги кольцами. Волосы девушка также решила не утяжелять укладкой и просто убрала их назад.

Однако настоящей звездой снимков стал маленький сын Репяховой и Павлика Михаил. Для Екатерины он стал первенцем, а вот у Павлика это уже четвертый ребенок.

Подписчики Репяховой восхитились малышом и его мамой. "У вас растёт прекрасный сын", "Сынок очень похож на вас", "Потрясающие фотографии и Вам очень идёт этот образ, а Мишутка прелестный малыш", - отмечают в комментариях.

Напомним, ранее Репяхова снова подала иск против экс-жены Павлика.

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