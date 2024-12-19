Виктор Бронюк также ответил, возникали ли у него проблемы с воспитанием подростка.

Украинский артист, фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк впервые за долгое время рассказал о своем 14-летнем сыне Данииле. Исполнитель поделился, куда поступил после школы подросток и на кого учится.

В комментарии для программы "Тур звездами" певец отметил, что парень не захотел идти в 10 класс, и поэтому он решил после завершения девятого класса поступить в лицей. Сейчас он получает образование в Подольском научном лицее. По словам Виктора, это образовательное учреждение для одаренных детей. Даниил изучает IT-технологии.

Бронюк отметил, что он также вовлечен в эту сферу и даже владеет IT-бизнесом, в частности, он является совладельцем IT-компании. После завершения обучения сына знаменитость надеется, что он продолжит дело отца и присоединится к его команде, и будет работать в этой сфере.

"Сейчас он поступил в Подольский научный лицей. Это специализированный лицей для одаренной молодежи в направлении IT-технологий. Мне интересно, наверное, видеть его в этом направлении, поскольку я являюсь совладельцем IT-компании. У нас есть свой продукт, которым пользуются многие пользователи в Украине. Мне интересно, чтобы мой сын также в этом направлении раскрывался и, возможно, в будущем также стал частью команды", - рассказал звезда сцены.

Кроме того, Виктор поделился, есть ли у него какие-то проблемы с воспитанием подростка. Певец считает, что с детьми важно не терять диалог и поддерживать их, а в старшем возрасте лучше быть наставником и другом. Он убежден, что это поможет не потерять связь с подростками, а также воспитает в них уважение к родителям.

"Важно в этом возрасте не потерять диалог. Если мы говорим о подростках, важно не потерять взаимодоверие, взаимоуважение. Все же, несмотря на переходный возраст, находиться постоянно на связи, быть в дружеском диалоге. Мы остаемся друзьями, это важно!" - добавил Бронюк.

Напомним, ранее Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов и рассказал, как ему это удалось. Артист назвал наиболее эффективный метод похудения.

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