"Люблю тебя": украинская звезда "Викингов" Кэтрин Винник трогательно поздравила знаменитого актера (фото)

Кэтрин Винник опубликовала совместное фото с Александром Людвигом.

Известная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, известная ролью Лагерты в сериале "Викинги", поздравила с днем рождения своего друга и коллегу по сериалу Александра Людвига, исполнившего роль Бьерна, опубликовав совместное с ним фото.

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"С Днем рождения, один и единственный. Люблю тебя" - трогательно подписала снимок Кэтрин.

Отметим, что Александр Людвиг ответил на поздравление Кэтрин: "Люблю тебя так сильно", - написал актер.

Отметим, что во время съёмок сериала "Викинги" Кэтрин Винник и Александр Людвиг, который во сюжету играл роль сына Кэтрин, очень подружились. Знаменитости часто публикуют совместные снимки и короткие видеоролики.

Напомним, Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая) - канадская актриса украинского происхождения. До восьми лет она разговаривала только на украинском языке. Наиболее известной ролью Винник является роль Лагерты в сериале "Викинги". помимо этого она снялась в "Докторе Хаусе", "Восставший из Ада" (8 часть), "Геошторм", "Темная башня" и телесериале "Кости".