Вика из "НеАнгелов" показала идеальную фигуру в бикини

Певица отдыхает на море.

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха опубликовала в Instagram фотографии с морского отдыха.

Читайте такжеИзвестная певица прошлась по магазину в "детском" купальнике

На снимках девушка предстала в черном раздельном купальнике и полупрозрачном парео, которое едва прикрывало ее подкачанное тело. Стоит отметить, что Вика придерживается здорового питания и регулярно занимается спортом, поэтому ее внешний вид безупречен.

"Фигура - огонь", "Вика, вы прекрасны и когда резвитесь как ребенок, и когда супер жгучая женщина! Вам все к лицу! И просто очень приятный человек", "Очень красивая без макияжа, я бы сказала лучше чем с ним! Так более естественно", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Вика из "НеАнгелов" в купальнике раздвинула ножки перед камерой.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram