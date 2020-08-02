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Гламурная Вика из "НеАнгелов" в купальнике раздвинула ножки перед камерой (фото)

15:28, 02 августа 2020
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Смеюха показала фигуру / instagram.com/vikanablack

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На снимке девушка в разноцветном смежном купальнике сидит на камне. Дополнили образ массивные очки с эффектом "хамелеон". Пикантности фото добавила поза, в которой сидела Вика. Она раздвинула ножки прямо перед камерой.

"Сегодня порадую вас своим самым любимым купальником и видами за моей спинкой! Мур-мур, как вы думаете, мне идёт гламур?", - написала Вика.

Фанаты пришли в восторг от такого фото и отметили, что девушка выглядит очень красиво. 

"Вика, это незаконно быть такой красивой", "Конфета", "Шик, блеск, красота", - написали поклонники.

Вика показала фото / instagram.com/vikanablack

Как сообщал УНИАН, Вика из "НеАнгелов" показала лицо без макияжа.

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