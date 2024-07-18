Известную украинскую блогершу внесли в 'Миротворец': 'Теперь я должна оправдываться'

Инфлюенсерка не ожидала, что может считаться предательницей.

После недавнего обстрела "Охматдета" многие украинские блогеры призвали к переговорам с оккупантом. Не обошла эту тему и блогер Анастасия Умка, у которой более 600 тысяч подписчиков в Инстаграм. Тогда она не увидела никаких действий со стороны власти, чтобы этого обстрела не произошло.

"Действий от власти нашей я реально никаких не вижу. Не вижу никакого положительного развития этих всех событий", - сказала Умка после обстрела.

Сейчас же стало известно, что ее внесли в базу "Миротворца". Блогерша записала эмоциональное видео, в котором призналась, что эта новость стала для нее настоящим шоком. Также Умка заявила: "Не с тех начинают и не за тех взялись".

Видео дня

Как известно, на сайте "Миротворец" ей инкриминируют распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины и покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, ее назвали "пособником российско-фашистских захватчиков и террористов".

Блогер считает, что внесение ее в базу является абсурдным.

"Как в нашем государстве из человека легко сделать врага и предателя. При том, что в той базе реально есть люди, которые несут угрозу, которые реально совершали преступления, и я, фраза которой была вырвана из контекста, раскручена, перекручена и разнесена по всему миру. Я, как вечером села читать, села смотреть, у меня был просто шок, потому что я считаю, что они не с тех начинают и не за тех взялись", - сказала женщина.

Она уже имела беседу с представителями СБУ, признав свою ошибку.

"Теперь я должна оправдываться за то, что никому ничего фигового не сделала, а мне приписывают то, что приписали. Это вообще какой-то полный парадокс... У меня прям кипит внутри, что из меня сделали просто предателя за желание жить в мирной стране, чтобы никто в ней не умирал",- добавила блогерша.

Напомним, вчера стало известно, что в базу "Миротверец" был добавлен и скандальный блогер Александр Волошин.

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