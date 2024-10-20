Даниэль Салем прокомментировал получение удостоверения.

Известный украинский ведущий и военный Даниэль Салем, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны, сообщил важную новость. Знаменитость получил удостоверение участника боевых действий (УБД).

В своем Instagram воин часто делится кадрами с фронта, на которых показывает себя и побратимов и, как они собираются на боевые задания. На этот раз ведущий снова решил рассказать о своих военных буднях и опубликовал фотографию, на которой в руках держит удостоверение УБД. Как известно, этот документ получают участники разного рода войск, которые служили на фронте, а также получали ранения.

Два года назад Салем получил контузию на передовой, но он быстро восстановился и вернулся к службе в ВСУ. Сейчас телезвезда уже не представляет своей жизни без выполнения боевых задач. Он говорит, что служба стала частью его жизни, и убежден, что защищать украинцев - это его призвание.

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"В свои сорок лет я понял, что это самая важная работа в жизни, где я чувствую, что я делаю что-то важное, когда я уже не спрашиваю себя, какова моя миссия в этой жизни. Почему? Потому что я уже знаю!" - написал под фото Даниэль.

Что известно о Салеме

Даниэль Салем - известный телеведущий, ресторатор и общественный деятель ливанского происхождения. Он родом из Одессы, но много лет прожил в Ливане, где служил в армии.

Салем вел известные программы, в частности, "Звездный путь", "Любовь на выживание", а также участвовал в "Голосе страны" и "Танцах со звездами". Кроме того, он является владельцем нескольких ресторанов в Одессе.

С началом большой войны Даниэль ушел с телевидения и взял в руки оружие. Несмотря на ранение в спину и контузию, он вернулся на фронт и продолжает защищать Украину. У знаменитости есть 8-летняя дочь Санта-Луна.

Напомним, ранее Даниэль Салем сообщил, что у него погиб брат на войне. Мужчины вместе служили, но жизнь одного из них оборвалась на днях во время выполнения боевого задания на фронте.

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