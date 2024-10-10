Ведущий рассказал, каким был его брат.

Известный украинский ведущий и актер, а сейчас военный Даниэль Салем сообщил о горе в семье. У знаменитости погиб брат.

Трагическим известием Салем поделился в своем Instagram. Шоумен не стал вдаваться в подробности, но отметил, что его родной человек также служил в ВСУ. Мужчина погиб на фронте.

"Ты всегда был хитрее, внимательнее и сильнее! И как бы мне неприятно было это говорить, но ты был симпатичнее и харизматичнее, поэтому с девушками тебе везло больше. А самое главное - ты верил мне и в меня, как ни один из братьев, даже больше, чем я верил сам в себя! Мы все делали вместе: первые шаги, первые утра, первые поцелуи, первые драки, хулиганство... Мы воевали вместе... И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это не честно! Мы так не договаривались!" - написал ведущий.

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Салем добавил, что его брат никогда не думал о будущем, а проживал каждый свой день как последний. Даниэль до сих пор не верит, что его брата не стало и эта потеря очень болезненна для него. У них были близкие отношения, они были не просто братьями, а лучшими друзьями.

"Ты никогда не думал о завтра, и после завтра ты говорил для этого есть я! Мы проживали каждый день, как последний, но у меня всегда был план Б... Но об этом Божьем замысле меня никто не предупредил. Ты - часть меня, а я - тебя! Я люблю тебя, мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" - поделился знаменитость.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал об отношениях на расстоянии с 8-летней дочерью и экс-супругой. Он ответил, знает ли дочь о разводе родителей.

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