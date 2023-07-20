Ее раскритиковали за анонс лекции относительно манер во время войны.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая в начале полномасштабного российского вторжения с детьми выехала в Америку, вернулась на родину. Она приехала в Украину, чтобы провести лекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие" во Львове.

Известно, что она вернулась домой вместе со своими детьми. К слову, старшая дочь Фреймут - Злата Митчелл - тоже приехала на родину, несмотря на то, что уже несколько лет живет и учится в Америке.

Так, в инста-сториз телеведущая показала, как проезжала по родным полям.

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Однако украинцы негативно отреагировали на такое ее возвращение. В комментариях они высказали свое мнение по этому поводу:

"Вы меня извините, но мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто оставался. Это мы вам можем рассказать что и как. Где что летит и как морально с этим справляться. За бесплатно это сделает вам любой. Вы нас уже никогда не поймете. Это я вам точно говорю"

"Это просто жесть. Вы даже не представляете, что такое война, и как можно говорить об этом. Госпожа Оля, приезжайте на Сумщину, здесь настоящие реалии войны"

"Езжайте туда, откуда вы приехали вместе со своими манерами!"

"Можно еще в Лондоне организовать такую встречу?"

"Какая святая женщина, слов нет"

Напомним, ранее 5-летняя дочь Ольги Фреймут обратилась к украинцам.

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