Он также ответил, почему не хочет вывозить сыновей за границу.

Украинский ведущий и отец троих сыновей Григорий Решетник рассказал, как его дети реагируют на войну в стране.

По словам мужчины, он вместе с женой Кристиной объясняет своим ребятам реалии Украины и честен с ними. Однако иногда супруги ограничивают доступ к страшным кадрам последствий вражеских атак.

"Дети мечтают, чтобы соседнее государство распалось. Они даже нарисовали карту и на месте нашего врага нарисовали пустоту. Мы спускаемся в укрытие, часто утро начинается с шахедов и ракет. Мы пытаемся их успокоить. Они очень сильно верят в Вооруженные Силы, помогают, собирают свои донаты. У них есть копилка, они донатят свои деньги, и мы стараемся быть правдивыми. Конечно, возможно, оберегаем от иногда очень откровенного контента, но они очень сознательные украинцы", - подчеркнул Григорий в проекте "Прокинься з Ектором".

Решетник также рассказал, что старший 11-летний сын Иван общается исключительно на украинском. И несмотря на то, что не все дети в школе перешли на государственный язык, он все равно отстаивает свою позицию.

Более того, сыновья ведущего также много интересуются военной тематикой и различают виды техники и ракет, ведь живут в условиях войны. И на все упреки относительно того, почему он не вывезет детей за границу, чтобы у них была спокойная жизнь, отвечает так:

"Кто-то мне говорит: "Возможно, надо было вывезти детей за границу". И это может не очень ответственно. Я считаю, что мы должны вместе проходить эти испытания. Я воспитываю сыновей. Они должны быть готовы ко всем испытаниям и понимать, что враг - коварный, что надо быть смелыми, но одновременно осторожными, и что Украина обязательно победит".

Напомним, ранее Григория Решетника захейтили за бронь от мобилизации во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: