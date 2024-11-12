Панас Буйный отреагировал на все угрозы.

Известный украинский певец Панас Буйный рассказал, что ему поступали угрозы со стороны россиян, однако он считает, что это были боты.

В интервью УНИАН он сказал, что сейчас каждый россиянин что-то выкрикивает в социальных сетях, однако не стоит серьезно к этому относиться.

"Мы живем в нелегкое время, и каждая обезьяна из-за поребрика что-то выкрикивает тебе в социальных сетях. Но на словах все герои, а на деле - 200-е. Да, мне когда-то обещали вырвать кадык из-за украинской позиции, но я убежден, что те, кто это говорили, это пустые боты, которые уже в черном пакете", - признался Буйный.

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Также он ответил, получал ли уже повестку и как относится в целом к мобилизации.

"Повестка не приходила, на учете стою. Мобилизация, на мой взгляд, довольно специфическая, иногда жестокая. Печально осознавать тот факт, что некоторые органы власти не продумали до конца правильный подход к мобилизации. Если отнять много факторов коррупции и все делать по закону и совести, все могло бы быть гораздо лучше. Но кто я такой, чтобы судить их решение", - добавил Панас.

Напомним, звезда "Села на миллион" Дмитрий Сова, который служит в ВСУ с начала полномасштабного вторжения, меняет боевое направление.

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