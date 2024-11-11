Это произошло по приказу Генштаба, а не по его собственному желанию.

Известный украинский актер Дмитрий Сова, который оставил съемочную площадку ради защиты Родины, продолжает свой путь в рядах Вооруженных Сил Украины. Но теперь его ждет новая миссия - актер переведен из Воздушных сил в Сухопутные войска.

Эта новость стала неожиданной для многих поклонников Дмитрия, которые следят за его службой в армии. Сам актер признается, что это решение было принято не им, а Генштабом ВСУ.

Хотя актер не раскрывает всех деталей перевода, он отмечает, что понимает важность такой ротации для эффективного доукомплектования военных подразделений.

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"Более сотни людей из нашей части отправили по другим бригадам на доукомплектование. Я не знаю, с чем это связано. Однако понимаю, что это вынужденная мера, потому что очень много моментов надо решить за счет людей, которые сейчас уже мобилизованы. В нюансы вдаваться не считаю целесообразным. Скажу лишь, что попал в одно подразделение с несколькими своими собратьями, что очень хорошо", - рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Относительно своих новых обязанностей, актер пока что сохраняет интригу. Он отмечает, что уже знает, чем будет заниматься, но рассказывать об этом публично еще рано.

Поклонники актера желают ему успехов на новом месте службы и скорейшей победы Украины!

Кто такой Дмитрий Сова

Дмитрий Сова - талантливый украинский актер театра, кино и дубляжа, знакомый зрителям благодаря ролям в популярных фильмах и сериалах, таких как "Село на миллион", "По законам военного времени", "Офицерские жены" и многих других. Он снялся в более 70 лентах, демонстрируя свое актерское мастерство в различных амплуа. С началом полномасштабного вторжения России Дмитрий Сова присоединился к рядам ВСУ, где продолжает служить и защищать Украину. Его патриотизм и мужество вызывают уважение и восхищение у поклонников.

Напомним, известный актер-воин высказался о развлечениях во время войны.

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