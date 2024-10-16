Позитив ответил, что думает об испаноязычном творчестве коллеги.

Украинский певец Позитив, он же Алексей Завгородний, высказался об известной артистке Насте Каменских, которая начала работать на иностранную аудиторию. Исполнитель рассказал о своем отношении к иноязычному творчеству коллеги.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения Каменских уехала за границу и лишь иногда приезжает в Украину, чтобы выступить здесь с концертами. Сейчас Настя выпускает песни преимущественно на английском или испанском языке. Еще до начала большой войны певица исполняла испаноязычные треки, но сейчас их стало больше в ее репертуаре.

По мнению Позитива, работать на международную аудиторию во время войны не является правильным и справедливым по отношению к украинцам. Он убежден, что сейчас работа украинских звезд должна быть направлена на помощь и поддержку Украины.

"Могу сказать только лично, и это даже не критика. Не думаю, что это (петь для иностранной аудитории - УНИАН) правильно. Я не считаю, что это сейчас актуально, как она это делает. Это только мое мнение", - считает Алексей.

В то же время артист говорит, что увеличивать количество своей аудитории и привлекать иностранцев нужно, но, в первую очередь, важно сосредоточиться на украинцах. К слову, сейчас Каменских, кроме испанских и мексиканских слушателей, пытается привлечь внимание еще жителей Кубы и Колумбии.

"Я думаю, что сейчас главная миссия украинских артистов - это быть здесь и работать для своей аудитории. И это правильно - стараться расширять свою аудиторию. Главное - знать английский язык. Например, если говорить о Евровидении, то это действительно важно. Раньше, когда только было телевидение, не было интернета, как раз был шанс артисту из другой страны показать себя в Европе и на весь мир", - добавил исполнитель.

Напомним, ранее Каменских впервые за долгое время показалась с Потапом и рассказала об отношениях с ним. Певица также заговорила о своих родителях.

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