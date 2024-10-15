Певица также заговорила о своих родителях.

Известная украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время показалась со своим мужем - продюсером и рэпером Потапом. Исполнительница рассказала об их отношениях.

Каменских создала еще одну страницу в Instagram, но испаноязычную. Там она поделилась с подписчиками-иностранцами подробностями личной жизни. В частности, артистка высказалась о своих родителях.

По ее словам, ее мама Лидия всегда верила в дочь и поддерживала, а также заставляла саму Настю никогда не опускать руки. Относительно отца, которого не стало несколько лет назад, певица говорит, что он навсегда останется в ее сердце.

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"Семья - это сердце всего, что я есть. Моя мама Лида, со своей безусловной любовью, всегда была моей самой большой силой. Мой папа Алексей, хоть его уже нет с нами, но он всегда в моих мыслях и моем сердце", - отметила звезда и поделилась архивным кадром с родителями.

Кроме родителей, Настя также высказалась и о муже Алексее Потапенко. Знаменитость опубликовала их редкий кадр и отметила, что благодарна любимому за поддержку.

"Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня в каждом моем шаге. Каждый из них напоминает мне о том, как мне повезло, что вокруг меня такая сильная сеть любви. Семья - это все", - подытожила Каменских.

К слову, сейчас звездные супруги живут отдельно. Потап находится в ОАЭ, а Настя время от времени приезжает в Украину, но чаще живет в Испании или Мексике. В сети долгое время ходят слухи, что рэпер и артистка уже давно не вместе, однако пара опровергает эту информацию.

Напомним, ранее Алла Кудлай высказалась о крестнице Каменских. Знаменитость ответила, поддерживает ли связь с исполнительницей во время войны.

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