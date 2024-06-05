Положинский ответил, чем сейчас занимается.

Украинский певец, экс-лидер группы "Тартак" и военный ВСУ Александр Положинский рассказал, где отбывает службу, и какие у него сейчас обязанности.

По словам исполнителя, его военное руководство дало ему задание. Музыкант сейчас находится в Киеве, где ведет эфиры на радио "Армия FM" в рамках своей службы. Как поделился Александр, большая часть работников станции - это украинские защитники.

"Это программа, которую я делаю в рамках своей службы на "Армия FM", где часть работников и ведущих - это военнослужащие Вооруженных сил Украины. Меня туда направило руководство мое. Сказали: "Да, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости", - отметил военный.

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Артист также рассказал об операциях на глазах, которые он пережил в марте этого года. Как известно, у Положинского были серьезные проблемы со зрением. Это ему мешало во время выполнения боевых задач на фронте. Следовательно, певец решился на хирургическое вмешательство и теперь его зрение стало значительно лучше.

"Это, можно сказать, плановая операция. У меня давно начались проблемы со зрением. Сейчас в конце концов благодаря тому, что я прохожу службу в Киеве и получил направление из госпиталя, мне сделали операцию. Я очень доволен. Именно во время пребывания на фронте и различных полевых выходов я почувствовал неудобства, связанные с тем, что я вынужден ходить в линзах", - добавил Александр.

Что известно о Положинском

Исполнитель родился в Луцке. Музыкой Положинский начал заниматься еще в детстве, но при этом решил получить экономическое образование. Он основатель известного коллектива "Тартак". С первых дней российского полномасштабного вторжения Александр защищал Украину на фронте.

Напомним, ранее Саша Положинский ответил, убивал ли он оккупантов.

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