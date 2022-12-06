Артист уже более полугода служит в рядах ВСУ.

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский в начале полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды ВСУ. Он мужественно защищает нашу страну от российских оккупантов.

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, он сделал неожиданное заявление о своей службе. Положинский признался, что не считает себя героем и более чем за полгода полномасштабной войны не убил ни одного захватчика, пришедшего на нашу землю уничтожать инфраструктуру и убивать мирное население.

"Уже больше полугода я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное чувство – быть частью славной семьи крутых девушек и парней. С праздником всех, кто в ВСУ, и всех, кто любит ВСУ", - написал артист на своей странице в Instagram.

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Также он показал фото с боевой позиции. По его словам, на снимке он вовсе не выглядит как бравый воин.

Напомним, ранее Александр Положинский на передовой написал лирическую песню о любви и войне.

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