Он сначала скрывал свои проблемы с глазами.

Украинский певец и лидер группы "Тартак" Сашко Положинский, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ, рассказал об операциях, которые были у него недавно.

Так несколько дней назад он опубликовал фото с капельницей в руке. Подписчики сразу начали интересоваться состоянием здоровья певца и заметили изменения на лице. В частности, беспокойство вызвали глаза Александра.

Поэтому сегодня, 30 марта, он решил все объяснить. Мужчина написал, что именно из-за проблем с глазами ему пришлось делать дважды хирургическое вмешательство.

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"На данный момент это мое последнее фото в очках для улучшения зрения. И я очень надеюсь, что такие очки мне больше никогда не будут нужны. На этой неделе я сделал две операции. Операции прошли прекрасно, оказались и близко не такими страшными, какими казались до того. Теперь должен выдержать довольно длительный послеоперационный период сдержанности и осторожности", - написал Положинский в Facebook.

К слову, операции прошли под местным наркозом и достаточно быстро, как отметил певец.

Напомним, ранее экс-судья проекта "МастерШеф" перенесла сложную операцию.

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