Костя Гнатенко ответил, что ему не нравится в пении молодой звезды.

Украинский поэт, композитор, ведущий и шоумен Костя Гнатенко, известный по шоу "Бар", "Черный кот", высказался об украинской певице Klavdia Petrivna, которая ранее перепела свой хит "Зима". Телезвезда объяснил, почему ему не нравится пение звезды и за что уважает ее.

В интервью для издания "Главком" знаменитость отметил, что у молодой исполнительницы Соломии Опрышко (настоящее имя Klavdia Petrivna) специфический тембр голоса. Ему не нравится такой тембр, и он не понимает, как ее песни можно слушать длительное время. По его мнению, для такого голоса важно каждый раз на концертах создавать шоу, которое будет отвлекать фанатов.

"Я не люблю специфические тембры голоса. Не представляю, как можно выслушать концерт с таким тембром, как у нее. Или же нужно создать репертуар, так выстроить концертную программу, чтобы это не утомило. Специфические тембры. Знаете, у каждого из нас есть свой внутренний камертон. На мой камертон оно не ложится. Не ложится вокал Тины Кароль. Не ложится - этой молодой звезды Клавдии Петровны", - сказал Гнатенко.

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Поэт не может точно ответить, быстро ли угаснет звезда артистки, или она еще много лет будет популярной среди украинцев. Однако он точно может сказать, что ему нравится ее псевдоним. Как известно, Klavdia Petrivna позаимствовала свое имя у героини романа "Записки кирпатого Мефистофеля" украинского писателя Владимира Винниченко.

"Она молодая девушка, пусть себе творит. Говорят, что она скрипачка. Но как же скрипачка в одной песне в трех тональностях поет на концерте? Хотя я понимаю, что она интеллектуалка, раз Винниченко читала. Если читала, то это уже хорошо, я склоняю перед ней голову. Если она будет работать с педагогами по вокалу, которые научат ее дыханию, держать ноту, у нее есть, возможно, какое-то будущее", - убежден шоумен.

Напомним, ранее Костя Гнатенко ответил, что будет с беглецом Винником после его приезда в Украину. Ведущий убежден, что артиста радушно встретят на родине.

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