Композиция получила новое звучание и стала саундтреком комедии "Поезд в 31 декабря".

Известная украинская певица Klavdia Petrivna, из-за которой еще на днях украинцы били тревогу, ведь она исчезла из инфопространства, дала о себе знать. Артистка феерично вернулась, представив поклонникам новую композицию "Зима".

Новый трек звезды вышел на YouTube. Стоит указать, что эта композиция не совсем новая. Год назад знаменитость уже выпускала песню с таким названием. А сейчас она решила перепеть трек и дать ему новую жизнь. Слова песни остались такими же, как в первой версии, однако изменилось звучание. Теперь "Зима" более лирическая и медленная.

Этот трек настолько понравился продюсерам новогодней комедии "Поезд в 31 декабря", что они обратились с просьбой к исполнительнице, чтобы песня стала саундтреком к фильму. А Klavdia Petrivna решила перепеть композицию, чтобы она лучше подходила к картине.

К слову, "Зима" не единственная песня Klavdia Petrivna, которая прозвучит в новом фильме, но пока создатели сохраняют интригу относительно других композиций.

"Опять та же песня? Да, снова! А вы думали, что я буду каждый раз придумывать что-то новое? Поэтому, перепела свой трек "Зима" специально для украинской кинокомедии "Поезд в 31 декабря". Песня получила немного другое звучание, а вы - еще одну причину добавить ее в свой играйлист", - прокомментировала премьеру артистка.

Поклонники высоко оценили идею кумира перепеть свой хит и поделились мыслями о новом треке в комментариях. Они отметили, что обе версии им нравятся:

"Я готова эту песню 24/7 слушать. Спасибо за песни"

"Новый шедевр"

"Перепев невероятный"

"Саундтрек этой зимы"

"Твой голос в песне такой настоящий и необычный, завораживает"

Напомним, ранее Klavdia Petrivna стала победительницей премии MUZVAR AWARDS 2024. Ее признали лучшей в номинации "Новые имена поп-музыки". Полный список победителей премии - читайте в материале УНИАН.

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