Костя Гнатенко убежден, что артиста радушно встретят на родине.

Известный украинский шоумен, поэт, композитор и телеведущий Костя Гнатенко высказался о певце Олеге Виннике, который в первые дни большой войны сбежал за границу. Знаменитость ответил, как украинцы отреагируют на возвращение артиста в Украину из Германии, где он живет уже почти три года.

В интервью изданию "Главком" Гнатенко отметил, что беглеца "примут" в Украине. По его словам, украинцы забудут его поступок в 2022 году, молчание о войне и отсиживания за границей, и простят его.

Поэт считает, что поклонники исполнителя, а это преимущественно женщины, очень милосердные, поэтому они с радостью встретят своего кумира в Украине. Более того, по его мнению, Олег сможет восстановить свою репутацию и снова стать успешным, а его концерты будут собирать много украинцев.

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"Думаю, если он вернется, то все будет у него нормально. Украинские женщины, они "сердобольные": все простит и придут на концерт. Но говорят, что уже есть заменитель у него", - сказал Костя.

Как известно, в последнее время украинского артиста Андрея Кравченко часто сравнивают с Винником. Говорят, что он даже занял его место в украинском шоу-бизнесе, ведь у них похожий репертуар. Гнатенко считает его уникальным исполнителем и объяснил почему:

Это певец, который поет с закрытыми зубами. Это уникально! Я даже пробовал себе. Думаю, как же это так петь с закрытыми зубами? Возможно, в этом есть какая-то фишка такая.

К слову, ранее экс-продюсер Винника рассказывал, что его бывший подопечный пересек границу 27 февраля 2022 года, прячась под одеялом в авто его жены. В Украину беглец, похоже, возвращаться не планирует, поскольку не говорил об этом ни разу. В августе этого года он впервые за более чем два года вышел на связь и тогда заявил, что в течение этого времени помогал военным. Артиста часто критикуют в сети, но он сам не реагирует на хейт и продолжает наслаждаться заграничной жизнью.

Напомним, ранее Олег Винник перенес свой первый за время большой войны концерт за рубежом. Выступление было запланировано на конец декабря в Варшаве, однако из-за плохой продажи билетов его отменили и выбрали новую дату.

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