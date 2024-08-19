Стало известно, как артистка назвала первенца.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Обещание Богу" Светлана Гордиенко, которая в июле сообщила о разводе с мужем актером и военным Максимом Девизоровым, родила первенца. Артистка показала младенца и рассекретила его имя.

У знаменитости родился мальчик. Сына она назвала Иосифом. Светлана поделилась в своем Instagram кадрам с младенцем. Новоиспеченная мамочка позировала на камеру, держа новорожденного сына на руках.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram. Она опубликовала ролик, где сначала показалась беременной, а потом уже держала малыша на руках. Оказалось, что Гордиенко родила сына, которого назвала Иосифом. Когда именно малыш появился на свет - доподлинно неизвестно. Впрочем, судя по размерам мальчика, с момента его рождения уже прошло определенное время.

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"Помню, я не могла осознать до 14 недели, что это действительно происходит. За съемками вообще не было времени даже подумать и принять свое новое состояние. Не снимала ничего, потому что казалось, что это шутка. Может, это просто такая задержка, но на 15 неделе почувствовала первый толчок и с того дня у меня появилось самое интересное развлечение - общаться с Иосифом через животик. Могла провести часы за этим делом. Это была наша маленькая вселенная. Теперь эта Вселенная радует маму снаружи", - написала Гордиенко.

Сейчас актриса живет в Великобритании. Кто именно отец ребенка - Светлана не раскрывает. С Девизором, несмотря на то, что о разводе стало известно лишь месяц назад, она уже давно не в отношениях. Поклонники предполагают, что сына Гордиенко родила от актера Романа Соболевского. Вместе они снимались в сериале "Плут 2".

Напомним, ранее Роман Соболевский назвал казаков насильниками и попал в скандал.

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