Андрей Кравченко ответил на упреки о том, что он копирует коллегу.

Украинский певец Андрей Кравченко ответил на комментарии, что он копирует беглеца Олега Винника и якобы пытается переманить всех его поклонниц к себе. Артист также публично обратился к коллеге.

По словам исполнителя, его уже начинает раздражать, что его постоянно сравнивают с Винником и приписывают сходство с ним. Кравченко уверяет, что он не пытался стать "копией" беглеца и ничего для этого не делал.

По его мнению, украинцы считают так, ведь Олег находится за границей, и они ищут артистов, у которых творчество похоже по стилю.

Видео дня

"Уже оно раздражает. Потому что я себе ничего не подделывал. Не делал никакую пластику. Это будет до тех пор, пока люди не поймут, что я не Олег Винник. Вот и все. Специально я ничего не делал. Эти сравнения, возможно, просто потому, что его просто нет в стране. Но я не могу его судить. Мы с ним не знакомы. Мы виделись, на концертах я был дважды, потому что мне действительно нравилось его творчество, так же как и творчество других артистов", - отметил Андрей.

Также певец подчеркнул, что он не пытается забрать всех фанатов у Олега. Он добавил, что готов к возвращению Винника в Украину и даже призвал его это сделать. Андрей признался, что в какой-то степени даже переживает за коллегу, поэтому не будет враждовать с ним.

"Многие фанаты Олега Винника на меня до сих пор злятся, что я забираю какую-то нишу. То, что фанаты переходят на мою сторону. Я вообще говорю: "Возвращайся, Олег! Нас хватит на всех". У меня нет цели захватить полностью аудиторию Олега Винника. Это сейчас делает не только Андрей Кравченко, это делают и другие артисты, потому что поклонники не знают, куда им идти, потому что они остались без своего поводыря. Я, честно, даже переживаю за Олега в настоящее время. Ну почему его нет? Вот честно, по-человечески. Не с точки зрения какого-то шоу-бизнеса. Нас хватит на всех", - отметил Кравченко.

К слову, Винник в феврале 2022 года уехал в Германию. Он более 2 лет молчал о войне и почти не выходил на связь. Летом этого года артист сообщил о возвращении на сцену и даже выпустил новую песню "Мои люди". Однако в последнее время от него снова ничего не слышно.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал побег Винника и Потапа за границу. Продюсер сказал, что думает о заявлениях беглецов по сбору средств для ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: