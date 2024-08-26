Мужчина также поделился своим методом воспитания детей.

Украинский актер Алексей Гнатковский, который известен по фильму "Довбуш" и недавно получил статус самого сексуального актера страны, впервые рассказал о своей жене и детях.

Мужчина не охотно делится подробностями своей личной жизни, однако все же открыл некоторую информацию. В частности, оказалось, что его любимую жену зовут Ольга и она не его коллега.

"Нет, она не актриса. Мы познакомились в институте, она также закончила политологию, работала пиарщицей в крупных компаниях, потом в банке. И на телевидении журналисткой работала журналисткой. После декрета имела свой шоурум, занималась сферой моды. А сейчас, после начала полномасштабной войны, руководит благотворительным фондом: у нас есть семейный фонд, и мы его ведем. Плюс социальные разные проекты - работает с детьми, с переселенцами, с жертвами изнасилований, с матерями с женами погибших, с военными и так далее. Это огромный пласт работы. Бог меня ею благословил. Я радуюсь такому благословению", - рассказал Гнатковский в интервью для "Viva!".

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Также актер рассказал и о своих двух сыновьях. Мужчина считает, что самое важное, что он должен им дать - это образование и культуру.

"У меня двое сыновей: старшему Остапу сейчас 12 будет, а младшему Оресту - 4. Мы все на "О": Алексей, Ольга, Остап и Орест. Папа учит прежде всего любить себя и свою страну. Они очень хорошо касаются военной реальности, потому что у нас половина семьи воюет: их крестные дяди сейчас на фронте. Мы пережили и плен, и освобождение из плена. Мои дети хорошо об этом знают, понимают, ориентируются в ситуации и много помогают. А больше всего я учу их своим традициям, своей культуре. И учу быть людьми. Как по мне, это самое важное. Самое важное, что мы должны дать детям - это образование и культуру. И чтобы умели распознавать свое и чужое", - подчеркнул Алексей.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко поехала на отдых с мужем-воином и показала фото с ним.

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