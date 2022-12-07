Артистка позировала в коротком топе.

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер похвасталась откровенными снимками. Для поклонников не секрет, что звезда имеет несколько символичных для нее тату. Если ту, что на ноге, фанаты давно успели рассмотреть, то рисунок на пояснице Мейхер показывает нечасто.

Сейчас она снялась в уличной фотосессии. Артистка позировала в черном топе и черных штанах из искусственной кожи. На некоторых снимках Надя появилась в куртке.

На одном фото экс-виагрянка повернута к объективу спиной. Она выгнула спину и подняла руки вверх, за счет чего можно рассмотреть ее тату.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Очень красивая и стильная!"

"Вам очень идет такой стиль!"

"Ой, Надежда, у вас очень красивый стиль. Вашему прекрасному вкусу можно доверять"

"Выглядите клево во всем, что надеваете!"

Напомним, ранее 40-летняя Надежда Мейхер сверкнула ягодицами без белья.

Вас также могут заинтересовать новости: