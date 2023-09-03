При этом певица не сообщила, где она находится сейчас.

Певица Надежда Мейхер, которую недавно упрекнули за то, что она якобы "сбежала" в РФ, похвасталась новыми фото и поделилась мыслями. При этом звезда "подчистила" свой профиль. Она удалила свои старые сообщения.

Сейчас в аккаунте Мейхер остались только одно видео и серия новых фото. На них певица показала стройное тело. Она позировала на побережье в рубашке, обнажившей ее живот, и в полупрозрачной юбке. При этом звезда стояла на высоких каблуках и соблазнительно выгибалась.

В описании к фото Мейхер оставила текст на украинском, английском и итальянском языке. В нем она написала:

Видео дня

"Только любовь с тобой. Уста шепчут только твое имя... Глаза устремлены в твою необъятность".

При этом певица не объяснила, почему удалила все свои старые посты. Ранее она делилась личными фото, писала о поддержке Украины и рекламировала свой бренд одежды. Сейчас в Instgaram Мейхер не осталось ничего, что имело бы политический контекст.

Связано ли это с тем, что недавно блогер Богдан Беспалов заявил, что Мейхер может находиться в РФ, пока неизвестно. Мейхер никак не комментирует слухи вокруг себя и игнорирует вопросы от подписчиков, которые часто оставляют их в комментариях.

Что известно о Надежде Мейхер - последние новости

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певица осуждала зверства оккупантов и делилась информацией об эвакуации людей. Также Мейхер публиковала посты на украинском языке. Впрочем, потом звезда "исчезла" из соцсетей, а впоследствии начала размещать только личные фото. При этом артистка не сообщала, где она находится.

Известно, что певица с 2014 года состоит в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым. В 2016 году он якобы переехал в Мейхер в Киев. Однако где он сейчас - остается загадкой. В июне этого года стало известно, что Мейхер находилась в Венеции. Ее местопребывание рассекретила фотограф.

Вас также могут заинтересовать новости: