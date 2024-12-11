Маша Кондратенко призналась, что родители действительно ей помогали в начале карьеры.

Украинская певица Маша Кондратенко, которая ранее высказалась о Klavdia Petrivna, прокомментировала подозрения поклонников, что якобы состоятельные родители помогли ей построить карьеру и стать популярной. Артистка призналась, что родные люди ей действительно помогали, но не деньгами.

В интервью для издания "Фокус" исполнительница поделилась, что ранее она встречала на просторах интернета слухи, что ее творчество, мол, финансируют родители. Звезда опровергла это и отметила, что такая информация не является правдивой. По ее словам, мама и папа всегда пытались поддерживать ее и много работали, чтобы помочь девушке принять участие в первых песенных конкурсах, однако затем процесс финансирования лег на плечи самой Кондратенко.

"Были какие-то такие комментарии, что у меня состоятельный отец, или я какая-то девочка из богатой семьи, но это абсолютно не так. Моя семья с раннего детства меня просто очень поддерживала. Искали деньги на то, чтобы я могла принять участие в конкурсах. Папа очень много работал, мама все время была со мной. Это все не так просто, как кажется на первый взгляд", - отметила Маша.

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Артистка, известная песнями "Ванька-Встанька", "Жду тебя", "Белые ночи", добавила, что за все время ее карьеры финансовую помощь она получала только от продюсера. Сейчас артистка самостоятельно развивает свою карьеру и полагается только на себя и свою команду. В дополнение, знаменитость в очередной раз поблагодарила родителей за поддержку и отметила, что благодарна им, что всегда были рядом.

"Меня никогда не финансировали, за исключением случаев, когда мы работали с продюсерами - тогда было финансирование с их стороны. Но сейчас работаю со своей собственной командой. В эти все процессы вкладываются мои деньги. Поэтому нет родителей, которые финансируют, есть родители, которые всегда поддерживают. Это мой такой надежный тыл. Они моя поддержка и опора. И не нужны деньги, чтобы я это чувствовала", - указала Кондратенко.

Напомним, ранее Маша Кондратенко рассказала об общении с Потапом и Настей Каменских. Артистка ответила, с кем из коллег поддерживает связь.

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