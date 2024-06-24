Известный блогер застал певицу во Львове.

Популярная украинская певица Lida Lee, которая недавно вернулась на сцену после длительного перерыва, рассказала о своей одежде и аксессуарах. Исполнительница призналась, сколько стоит ее повседневный образ.

После премьеры новой песни "Сама" артистка активно ездит по украинским городам, где представляет композицию. На днях, когда она как раз находилась во Львове, в центре города ее увидел известный блогер Николас Карма. Он поинтересовался у Lida Lee, сколько стоит ее одежда.

В этот день певица выбрала для себя черный "лук", в частности, обтягивающий костюм, пиджак и каблуки. Свой образ она дополнила черными массивными солнцезащитными очками, сумкой и большим золотым браслетом.

Видео дня

Lida Lee рассказала, что такой образ стоит примерно 13 тысяч гривен. Однако некоторые вещи она получила в подарок, поэтому не знает их стоимость и не раскрыла от кого именно.

"Обувь - 3500 грн, спортивный костюм - 6 тыс. грн, пиджак - также 3500 грн. Очки купила лет пять назад. Сумка - подарок. Но не знаю от кого", - в шутку заявила исполнительница.

Напомним, ранее Тина Кароль поразила платьем за 75 тысяч гривен. Она получила немало комплиментов от подписчиков.

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