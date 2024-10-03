Известная украинская актриса рассказала о знакомстве с Зеленским: 'Делал мне кофе'

Она признается, что Зеленский произвел на нее хорошее впечатление.

Украинская актриса, сыгравшая в сериалах "Батя и Кукушки", Екатерина Олом рассказала, что в 19 лет познакомилась с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

В интервью УНИАН она призналась, что хотела попасть в проект "Женский квартал". Кастинг проводил сам Зеленский, говорит Олос:

"Когда училась во Львове на архитектора, делала все возможное, чтобы приблизить себя к Киеву и актерству. Поэтому решила пойти в любительский театр, участвовала в "Лиге Смеха" с командой "Сборная Львова". Мы впервые попали в телевизор, еще тогда Владимир Зеленский был ведущим. Он смотрел, как мы играем, давал обратную связь. А после игры меня позвали на кастинг в "Женский квартал". Кстати, кастинг тоже Зеленский проводил".

Она добавила, что Владимир Александрович произвел на нее хорошее впечатление, потому что он всегда переживал за то, чтобы всем было комфортно.

"Он очень командный игрок. Беспокоился обо всех актерах, которые были на кастинге. Помню, пришла в офис прямо с поезда. Он предложил кофе, сам сделал, спрашивал "как дела" и очень поддерживал", - говорит актриса.

Однако ей так и не удалось попасть в "Женский квартал". По словам Олос, она была еще достаточно юной для этого проекта.

Напомним, в эксклюзивном интервью УНИАН Екатерина Олос рассказала о новой роли, готовности пойти на войну и дружбе с Ксенией Мишиной.

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