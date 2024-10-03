В эксклюзивном интервью УНИАН Екатерина Олос рассказала о новой роли, готовности пойти на войну и дружбе с Ксенией Мишиной.

Екатерина, вы сыграли в новом сериале "Батя" о заслуженном оперативнике, подполковнике Степане Степановиче Безбатько. После выхода на пенсию он надеялся на спокойную жизнь, однако его планы кардинально изменило полномасштабное российское вторжение. После года на передовой и ранения, Батя возвращается домой. По просьбе дочери Лиды - судмедэксперта, которую вы и сыграли, он соглашается помочь молодому следователю раскрыть запутанное дело об убийстве. Батя даже не догадывался, что этот следователь является его зятем. После раскрытия правды конфликты между молодым и амбициозным Юлианом Синицким и опытным оперативником только обостряются. Расскажите, как вы получили роль в "Бате" и чем она вас зацепила?

Это интересная история, о том, что когда отпускаешь, то все приходит. Когда мне прислали пробы, я была за границей, имела кучу дел, но все же записала самопробы. В тот период я финансово была на нулях, поэтому хваталась за все: ставила стендапы, делала концерты, чтобы иметь возможность заплатить за аренду квартиры... И где-то внутри я чувствовала, что мне очень нужна эта роль в "Бате". Но мой очень умный знакомый сказал: "Чем больше держишься за что-то, тем дальше оно от тебя. Отпусти, как бы тяжело это ни было". И я отпустила, хотя с моим характером это не легко. И вот я возвращаюсь в Украину, и меня сразу вызвали на живые пробы.

С сериальным отцом - Сашей Мельником - у нас сразу возникла связь. Но я видела других актрис, которые приходили на пробы: некоторые были намного ниже меня ростом, и мне казалось, что они больше подходили в ансамбле с Батей. А я же на целую голову выше его, поэтому решила, что надо действительно не держаться за этот проект. И вот через несколько дней сообщили, что утвердили именно меня. Правду говорят, если чего-то очень хочется, нужно отпустить ситуацию.

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Расскажите о своей героине Лиде, какая она?

Когда готовлюсь к роли, стараюсь понять свою героиню. С Лидой я нашла много общего. Мне очень откликнулась тема ее отношений с отцом, недостаток внимания и заботы от него. Она, как и я в свое время, хочет быть хорошей девочкой. Прочитав сценарий, я поняла природу поведения Лиды: почему она выбрала именно такого мужчину и боялась рассказать об этом отцу. Для меня эта роль о глубине и уязвимости, которую героиня прячет под панцирем сильной женщины.

Почему пришлось специально учиться ради этой роли?

Для того чтобы тщательно подготовиться к съемкам "Бати" я общалась с реальной судмедэкспертом, она рекомендовала несколько книг, чтобы глубже понять детали этой профессии. А еще она посоветовала не драматизировать работу и быть внимательной к деталям.

Что было самым сложным во время съемок?

Для меня всегда самым сложным является последний съемочный день, когда приходит понимание, что все заканчивается. Моя идеальная жизнь - это когда съемки расписаны на год вперед. Я реально кайфую от каждого дня на площадке. А здесь собралась такая классная команда, такие замечательные партнеры, наш режиссер Дима Андриянов - такая бусичка(смеется). Мы проводили много времени вместе, шутили, обедали, ждали перерыва, чтобы поговорить. В общем, эти съемки - это была тотальная любовь.

Вы сказали, что вам отзывается состояние Лиды, вам так же не хватало внимания отца. Расскажите о своем детстве.

Я родом из Полтавы. Меня в основном воспитывал старший брат. Родители много работали. Честно скажу, мне их не хватало. Видимо, я активно начала себя проявлять, выступать на школьных концертах, чтобы привлечь их внимание. Года с трех мечтала стать актрисой. Но родителям такая идея не нравилась, поэтому настояли, чтобы я пошла учиться на архитектора. Мой путь к актерству - это отдельная история, но я благодарна своим родителям за все. Сейчас они меня очень поддерживают.

Правда, что вы торговали на рынке?

Ох, рынок - это моя травма(смеется). Моя мама открыла точку на базаре, ей нужен был продавец. Она решила, что им могу быть я. Поэтому с 8-го по 11-й класс, в выходные, я продавала колготы на базаре. Мама еще говорила: "Дочь, когда придет налоговая, ты им говори, что мама отошла". Рынок многое мне показал и многому меня научил. Колготы я могу подобрать для любого(смеется).

Кроме актерства, вы также устраиваете стендапы. Вспомните шутку, которая вызывает больше всего эмоций у зрителей.

Таких много, но я расскажу свою любимую. Говорю в зал: "Друзья, поаплодируйте, кто тратит больше денег, чем зарабатывает". Конечно, аплодируют все. И я рассказываю историю, как я пошла к психологу с этой проблемой.

"Короче, пришла я к психологу и говорю: "Я трачу намного больше, чем зарабатываю!" Она спрашивает: "Кать, что вы делаете для того, чтобы зарабатывать больше?" Отвечаю: "Многое делаю, например аффирмации". Она смотрит на меня и говорит: "Катя, аффирмации - это х*рня". Я смотрю на нее и говорю: "Это ты х*рня, может ты еще в астрологию не веришь? Так бы, может, знала, что по планетам психология - это не твое".

Как часто и за что вас хейтят больше всего?

Я стараюсь не читать комментарии в соцсетях. Это субъективное мнение неизвестных мне людей. Они пишут оскорбительные комментарии от какой-то собственной боли. Конечно, там могут быть какие-то толковые замечания, но это редкость. Что действительно может меня задевать - это критика проектов, в которых я снималась. Но я делаю выводы и стараюсь не фокусироваться на негативе.

Иногда мне кажется, что самые большие хейтеры к себе - это мы сами. Когда училась за границей, кастинг-директор спросила у меня после самопроб: "Что ты сделала классно?". У меня был ступор, не знала, что ответить. Нас в детстве не учили хвалить себя. А надо было бы. Поэтому сейчас я стараюсь задавать себе этот вопрос чаще.

А в школе с буллингом сталкивались?

Когда начала выступать в школе, то наоборот очень много было внимания. Меня не буллили, но иногда смеялись над тем, что у меня маленькая грудь и что я не брила ноги. Мама не позволяла этого делать до 11 класса. Впервые я побрила ноги на выпускной.

Вы пробовались в 19 лет в "Женский квартал", зачем вам это было и почему не прошли?

Думаю, что я была слишком мала для этого проекта. Через "Женский квартал" я хотела быстрее пробиться в актерство. Сейчас понимаю: то, чего я хочу в актерстве, через этот проект - я бы не достигла.

Когда училась во Львове на архитектора, делала все возможное, чтобы приблизить себя к Киеву и актерству. Поэтому решила пойти в любительский театр, участвовала в "Лиге Смеха" с командой "Сборная Львова". Мы впервые попали в телевизор, еще тогда Владимир Зеленский был ведущим. Он смотрел, как мы играем, давал обратную связь. А после игры меня позвали на кастинг в "Женский квартал". Кстати, кастинг тоже Зеленский проводил.

Какое впечатление он произвел тогда на вас?

Он очень командный игрок. Заботился обо всех актерах, которые были на кастинге. Помню, пришла в офис прямо с поезда. Он предложил кофе, сам сделал, спрашивал "как дела" и очень поддерживал.

В сериале "Кукушки", ваша героиня - смелая девушка, которая мечтает попасть в ВСУ. Вы думали об этом в реальной жизни?

Конечно, думала. Мне кажется, все об этом думали. Я планирую пройти специальную подготовку у моего друга, который сейчас служит на фронте, чтобы быть готовой к различным вариантам развития событий. У меня хорошая физическая подготовка, потому что регулярно занимаюсь спортом. Думала учиться управлять дронами, потому что не переношу вида крови.

Что помогает вам держаться и находить внутренний ресурс в реалиях войны?

Общение с людьми, время с собой, утренняя рутина и йога, которая помогает выравнивать психофизическое состояние. Когда наши внешние опоры разрушаются, нужно опираться на внутренний ресурс, чтобы не впадать в депрессивные состояния. Йога и утренние ритуалы - это мои спасители. Если нет съемок, то моя утренняя рутина выглядит так: просыпаюсь в семь (в идеале в шесть), принимаю душ, устраиваю себе чайную церемонию, пишу утренние страницы, потом - медитация, йога или спортзал. Стараюсь на это выделить три часа, и желательно быть без телефона. После 9 утра врываюсь в работу.

Надо принять тот факт, что уже никогда не будет так, как было до войны. Даже думать об этом не надо, потому что только тратим свои силы на то, что не можем изменить. Я стараюсь сосредоточиться на настоящем и будущем.

Видите себя в Голливуде?

Конечно! Я занимаюсь английским, совершенствую свой акцент, записываю самопробы. Понимаю, что там конкуренция острее, но уже радуюсь, что писала пробы в мощные проекты.

Что вас сблизило с Ксенией Мишиной, как давно вы дружите?

Мы с Ксюхой познакомились на съемках сериала в Бельгии уже во время большой войны. Мы туда приехали в состоянии стресса, были разбиты, нас мучило чувство вины. Ничего вообще не хотелось. Этот тяжелый период мы проходили вместе: занимались йогой, под влиянием Ксюхи я отказалась вообще пить алкоголь. И вот уже два с половиной года не пью ничего. На собственном опыте я убедилась, что без алкоголя снизилась тревожность, появилось больше концентрации и энергии. Вообще, Ксю - это человек, который изменил мою жизнь. Я ее очень люблю. И иногда сама себе завидую, что имею такую классную подругу. Настоящая женская дружба - это когда вы друг другу поправляете корону. Это 100% о нас.

О чем вы мечтаете после победы?

У меня есть не просто мечта, а я чувствую такую потребность - организовать пространство для восстановления и психофизической реабилитации людей, которые пережили определенные травмы из-за войны. Сделать что-то фундаментальное для женщин, которые потеряли мужей, для детей, которые потеряли родителей, для семей военных, чтобы они могли вернуть себя к жизни, и смогли снова почувствовать себя счастливыми.

Напомним, 7 октября в 20:15 на телеканале 2+2 стартует показ 16-серийного детектива "Батя".