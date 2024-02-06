Беременность стала неожиданностью для пары.

Американский хореограф с украинскими корнями и участник первого шоу "Холостяк" Макс Чмерковский станет отцом в третий раз. Эту радостную новость сообщила ему жена Пета Маргатройд по видеосвязи, показывая три позитивных теста на беременность.

"У нас будет ребенок! Да, мы знаем, у нас только что родился ребенок..." - шутя, сказала она Максу.

Интересно, что только 18 июня 2023 года у супругов родился второй сын Рио, поэтому беременность стала неожиданным подарком судьбы.

"Это было очень неожиданно, но мы очень счастливы и готовы скоро стать семьей из 5 человек!"- сказала Пета на видео, которое опубликовала в Instagram.

Макс был удивлен, но также очень счастлив, когда услышал о пополнении в семье.

Какой срок сейчас у Петы и какого пола будет ребенок - пока неизвестно.

Отметим, Макс Чмерковский с 2012 года состоит в отношениях с Петой Маргатройд. 4 января 2017 года у пары родился сын Шей Александер Чмерковский. После рождения первенца они вступили в брак. Далее у них родился второй сын. А теперь их семья станет многодетной.

Напомним, недавно певица Джамала объявила о своей беременности. Женщина ждет третьего ребенка.

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