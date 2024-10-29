Татьяна Пискарева разнесла артистку.

Украинская певица Татьяна Пискарева резко высказалась о ведущей и артистке Регине Тодоренко, которая предала Украину и стала гражданкой РФ. Исполнительница предположила, почему она отреклась от родины.

Пискарева лично знакома с Тодоренко. Они вместе работали на шоу "Фабрике звезд", где Регина была участницей, а Татьяна - вокальным тренером. По ее словам, певица родом из Одессы всегда была открытой и целеустремленной. Она считает, что именно это и помогло ей получить славу в стране-агрессоре.

"Она такая открытая, громкая была, яркая. Мне кажется, что когда она начинала строить какие-то отношения в России, то это было, во-первых, связано с ее целеустремленностью. Наверное, она считала, что Украина должна покориться ей только после того, как она покорит российский шоубизнес, я так себе думаю", - вспомнила Пискарева в интервью для "РБК-Украина".

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Как известно, свою карьеру Тодоренко начала строить в России еще в 2017 году. С тех пор она лишь иногда приезжала на родину, чтобы навестить родных. Даже после начала полномасштабного вторжения предательница не покинула Россию и молчаливо поддержала нападение российских оккупантов.

Татьяна раскритиковала позицию певицы. Она предполагает, что причиной ее молчания являются деньги. По ее мнению, Регина поддерживает убийство украинцев, потому что в России у нее есть состояние, популярность, а также муж-путинист Влад Топалов.

"Я думаю, что это деньги. Я думаю, что это статус денег. Она вышла замуж, знаете, насладилась, наверное, состоянием. А вычеркиваем мы сегодня многих людей даже подсознательно. Не специально, потому что Регина мне ничего плохого не сделала, но она сегодня откровенно транслирует предательскую позицию. Она просто забыла, откуда она и что она из себя представляет, и откуда она начала пить воду. А в тот колодец она просто плюет", - добавила артистка.

Что известно о Пискаревой

Ее карьера началась еще в 1997 году. Она работала солисткой Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины. В 2003 году получила звание "Заслуженной артистки Украины".

В 2008-2010 годах Пискарева стала тренером вокала для участников телепроектов "Фабрика звезд" и "Народная звезда". Татьяна выпускала такие известные песни: "Сестра", "Люблю" и "Соловьиная".

Напомним, ранее Светлана Тарабарова высказалась о Регине Тодоренко. Певица считает, что на третий год полномасштабного вторжения о предателях даже говорить не нужно.

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