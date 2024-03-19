Она до сих пор молчит о войне в Украине.

Опальная певица Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, получила российское гражданство. Пропагандистские росСМИ говорят, что паспорт РФ появился у нее недавно.

"В прошлом году Украина ввела санкции против Регины. При этом телеведущая продолжала работать в России, имея лишь украинское гражданство. А на днях выяснилось, что Тодоренко таки получила гражданство Российской Федерации", - отмечают росСМИ.

Регина, которая много лет живет в стране-агрессоре и молчит о полномасштабном вторжении в Украину, зарабатывая дальше свои кровавые рубли, пока не прокомментировала эту информацию.

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К слову, в 2018 году Тодоренко вышла замуж за путиниста Влада Топалова, которому, кстати, тоже запрещен въезд в Украину. Супруги вместе воспитывают двух сыновей: Михаила и Мирослава.

Ранее предательница говорила о том, что старается не обсуждать с мужем войну в Украине, потому что у них разные политические взгляды. А позже неожиданно делала пост о том, что хотела бы когда-то снова приехать в родную Одессу, после чего получила много хейта от украинцев за свой цинизм.

Напомним, недавно стало известно, что предательница Таисия Повалий показалась с российским паспортом.

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